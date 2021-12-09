Директор НАБУ: есть опасения, что появится какое-то решение ОАСК по поводу конкурса на руководителя САП

От прозрачности завершения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будет зависеть прогресс антикоррупционной реформы в Украине и имидж страны на международной арене, подчеркивает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Эта должность (руководителя САП – ИФ) является ключевой, за эту должность идет очень серьёзная борьба", - сказал Сытник на брифинге в четверг в Киеве.

При этом он подчеркнул, что конкурсная комиссия, участие международных экспертов в проведении конкурса фактически сделали невозможным непрозрачность проведения конкурса с "назначением человека, который удобен той или иной политической элите".

"Эти процессы (непрозрачности конкурсной процедуры – ИФ) сейчас остановлены, поэтому мы сейчас наблюдаем постоянные попытки этот процесс или отложить, или вообще сорвать", - сказал Сытник.

В этом контексте он добавил: "Я вообще не исключаю, что какое-то очередное решение Окружного административного суда появится по этому поводу. Есть такие опасения".

"От того, насколько этот конкурс будет прозрачно завершен, насколько этот конкурс и его результаты будут признаны как внутри страны, так и за ее пределами, будет зависеть в дальнейшем прогресс в антикоррупционной реформе и в целом сохранение и повышение авторитета Украины за границей", - подытожил директор НАБУ.

Как сообщалось, собеседования кандидатов на пост руководителя САП пройдут 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия определится с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, и промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. В настоящее время конкурс находится на финальной стадии.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.