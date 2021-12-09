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13:40 09.12.2021

Для получения 1 тыс. грн вакцинированные должны подать заявку в "Дие" до 29 декабря - Шмыгаль

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Для получения 1 тыс. грн вакцинированные должны подать заявку в "Дие" до 29 декабря - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "е-Поддержка" на первом этапе необходимо подать заявку в системе "Дия" до 29 декабря.

"Для того, чтобы успеть получить выплату в первом этапе, необходимо подать заявку в "Дие" с 19 до 29 декабря этого года", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в четверг.

Премьер отметил, что таким образом средства можно будет получить уже в текущем году.

По словам Шмыгаля, со следующей недели будет запущено бета-тестирование такой услуги в "Дие".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет Украины 2 декабря. Законопроект поддержали 253 народных депутатов.

Ранее, 15 ноября, президент Украины заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Полностью вакцинированы двумя дозами 11,4 млн украинцев. На выплаты им в госбюджете на 2022 год предусмотрено 3 млрд грн.

Предполагается, что на первом этапе все расчеты будут проходить через приложение "Дия" в безналичной форме. Для этого гражданин в "Дии" выбирает услугу "е-Поддержка", проходит проверку на соответствие установленным критериям, открывает виртуальный счет в онлайн-банке, получает на него деньги и тратит их на покупку услуги у субъекта хозяйствования, участвующего в программе. По предварительным подсчетам Минэкономики, это более 6 тыс. предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.

Теги: #шмыгаль #выплаты #дия
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