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13:11 09.12.2021

Директор НАБУ: в ближайшее время мы узнаем, является ли необратимой антикоррупционная реформа в Украине

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Директор НАБУ: в ближайшее время мы узнаем, является ли необратимой антикоррупционная реформа в Украине

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что ближайший год покажет, станут ли необратимыми антикоррупционные процессы в Украине.

"Сегодня все антикоррупционные органы работают как одно целое, дополняют друг друга, мы вышли на максимальный уровень своей работы в сотрудничестве", - сказал Сытник в четверг в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

Также, по его словам, налажена работа с международными партнерами.

"Мы и в дальнейшем будем работать не только карательными методами, но методами, которые направлены на превенцию коррупции, на воспитание нулевой толерантности к коррупции в обществе", - заверил Сытник.

Вместе с тем, директор НАБУ подчеркнул, что пока рано утверждать об неотвратимости антикоррупционных процессов в Украине.

"В ближайший год, я думаю, мы получим ответ, является ли необратимой антикоррупционная реформа в Украине, являются ли результаты, которые мы получаем в очень сложных условиях, необратимыми", - сказал он.

По словам Сытника, в течение семи лет были постоянные попытки ограничения полномочий антикоррупционных органов, лишения полномочий. "Каждый антикоррупционный орган, который начинает активно работать, всегда получает какие-то решения – парламента или Конституционного суда – направленные на лишения их полномочий", - отметил директор НАБУ.

"Мы свою борьбу не останавливаем. И, несмотря на то, что антикоррупционная система сейчас переживает смену руководителей, - сейчас это касается антикоррупционной прокуратуры, а в ближайшее время это будет касаться антикоррупционного бюро, - я считаю, что сама система сформирована, эффективна, институционально независима и готова к дальнейшим действиям", - подытожил Сытник.

Теги: #набу #сытник #коррупция
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