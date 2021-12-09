Директор НАБУ: в ближайшее время мы узнаем, является ли необратимой антикоррупционная реформа в Украине

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что ближайший год покажет, станут ли необратимыми антикоррупционные процессы в Украине.

"Сегодня все антикоррупционные органы работают как одно целое, дополняют друг друга, мы вышли на максимальный уровень своей работы в сотрудничестве", - сказал Сытник в четверг в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

Также, по его словам, налажена работа с международными партнерами.

"Мы и в дальнейшем будем работать не только карательными методами, но методами, которые направлены на превенцию коррупции, на воспитание нулевой толерантности к коррупции в обществе", - заверил Сытник.

Вместе с тем, директор НАБУ подчеркнул, что пока рано утверждать об неотвратимости антикоррупционных процессов в Украине.

"В ближайший год, я думаю, мы получим ответ, является ли необратимой антикоррупционная реформа в Украине, являются ли результаты, которые мы получаем в очень сложных условиях, необратимыми", - сказал он.

По словам Сытника, в течение семи лет были постоянные попытки ограничения полномочий антикоррупционных органов, лишения полномочий. "Каждый антикоррупционный орган, который начинает активно работать, всегда получает какие-то решения – парламента или Конституционного суда – направленные на лишения их полномочий", - отметил директор НАБУ.

"Мы свою борьбу не останавливаем. И, несмотря на то, что антикоррупционная система сейчас переживает смену руководителей, - сейчас это касается антикоррупционной прокуратуры, а в ближайшее время это будет касаться антикоррупционного бюро, - я считаю, что сама система сформирована, эффективна, институционально независима и готова к дальнейшим действиям", - подытожил Сытник.