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13:01 09.12.2021

Возвращение в Украину активов, украденных окружением Януковича, возможно при условии независимости антикоррупционных органов – посол Швейцарии в Украине

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Возвращение в Украину активов, украденных окружением Януковича, возможно при условии независимости антикоррупционных органов – посол Швейцарии в Украине

Продвижение в процессе возвращения в Украину активов, украденных окружением бывшего президента Виктора Януковича и замороженных в ряде стран ЕС, возможно только при отсутствии политического влияния на украинские антикоррупционные органы, заявляет посол Швейцарии в Украине Клод Вильд.

Выступая в четверг в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, посол отметил, что антикоррупционное законодательство и реформы Украины в сфере борьбы с коррупцией являются предпосылкой для возвращения активов, которые были выведены из Украины окружением Януковича.

По его словам, после Революции Достоинства несколько стран, включая Швейцарию, заморозили активы, которые, как подозревается, были украдены окружением бывшего президента Януковича.

"Целью замораживания активов было представление Украине времени для расследования предикатных преступлений: для того, чтобы доказать, что деньги действительно являются источником коррупционных действий и чтобы на национальном уровне были приняты решения, согласно которым эти средства считались бы украденными у государства. Таким образом, суды в странах, которые заморозили эти активы, смогли подтвердить уголовное происхождение этих активов, и это важно было для возвращения средств в Украину", - рассказал посол.

Он отметил: "С 2014 года Украина работает над возращением этих украденных активов. Возвращение их в Украину очень важно и с точки зрения социально-экономического развития, и с точки зрения уголовной юстиции", - сказал посол.

При этом Вильд подчеркнул: "С 2014 года Украина в этом достигла прогресса, хотя иногда продвижение было медленнее, чем надеялись".

"Вместе с тем продвижение в деле возвращения активов возможно, только если антикоррупционные институты в Украине являются независимыми, если на них нет партийного влияния и если они имеют мощные полномочия для борьбы с коррупцией", - заявил Вильд.

В этом контексте он обратил внимание, что конкурс по избранию руководителя САП очень важен для повышения доверия к САП и ко всей архитектуре антикоррупционных органов.

Как сообщалось, семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Януковича и его окружения в стране. Посольство Швейцарии в Украине ранее сообщило, что с тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении.

Теги: #швейцария #активы #коррупция #украина
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