Украина может применять полученные от США Javelin на всей своей территории, но только для самообороны - Пентагон

Украинские военные вправе применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в любой части своей страны, но делать это следует только для самообороны, заявил в среду представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно в Украине их можно применять", - сказал он на брифинге.

Кирби добавил, что американская сторона рассчитывает на то, что Javelin в Украине будут применяться "ответственным образом".