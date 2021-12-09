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09:33 09.12.2021

Украина может применять полученные от США Javelin на всей своей территории, но только для самообороны - Пентагон

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Украина может применять полученные от США Javelin на всей своей территории, но только для самообороны - Пентагон

Украинские военные вправе применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в любой части своей страны, но делать это следует только для самообороны, заявил в среду представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно в Украине их можно применять", - сказал он на брифинге.

Кирби добавил, что американская сторона рассчитывает на то, что Javelin в Украине будут применяться "ответственным образом".

Теги: #сша #украина #javelin #пентагон
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