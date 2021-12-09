Гармаш о результатах заседания ТКГ: Подготовлен документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании

Украинская сторона подготовила документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), заявил представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

"Подготовлен документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании, если он устроит все стороны", - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы в среду, 8 декабря, будут решены три основных вопроса, в том числе прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами.

"Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос – это обмен пленными, и третий вопрос – открытие КПВВ", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андрее Пленковичем в среду в Киеве.