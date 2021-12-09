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06:15 09.12.2021

США намерены обсудить Россию с партнерами на встрече глав МИД G7

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США намерены обсудить Россию с партнерами на встрече глав МИД G7

США надеются, что действия России в отношении ее соседей станет одной из тем обсуждения на встрече глав МИД G7, заявила журналистам заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Баркс-Рагглз.

"Мы ожидаем, что Россия будет осуждаться", - сказала она на брифинге.

Дипломат отметила: "Мы работаем с нашими партнерами, чтобы быть было предельно ясно, что когда поведение России перейдет границы, ей придется заплатить за это".

По ее словам, у членов G7 "существует большое единство", касающееся проблем, связанных с деятельностью России в отношении соседних с ней государств.

В то же время Баркс-Рагглз заявила: "Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений с Россией".

Она сообщила, что на встрече, которая пройдет в британском Ливерпуле 10-12 декабря, будут также обсуждаться вопросы восстановления экономики в условиях пандемии COVID-19, здравоохранения и изменения климата.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече.

Теги: #семерка #сша #россия #министры
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