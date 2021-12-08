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21:00 08.12.2021

Кулеба во время визита в Лондон: Мы работаем вместе с партнерами, чтобы вернуть РФ за стол переговоров

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Кулеба во время визита в Лондон: Мы работаем вместе с партнерами, чтобы вернуть РФ за стол переговоров

Украинские дипломаты активно сотрудничают с международными партнерами для того, чтобы вернуть Российскую Федерацию за стол переговоров и не допустить эскалации на украинско-российской границе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Лондон.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в столице Соединенного Королевства Кулеба провел двусторонние переговоры с государственной секретаршей по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс.

"РФ стянула к украинской границе и на оккупированные территории более ста тысяч военных и большое количество вооружения. Российские власти отказываются объяснять передвижение своих войск, а российские официальные представители угрожают Украине уничтожением. В то же время, Москва блокирует любое продвижение переговоров по мирному урегулированию в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе. Мы работаем вместе с партнерами над тем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров", - заявил глава украинской дипломатии.

В свою очередь Лиз Трасс подтвердила "жесткую и принципиальную позицию Великобритании относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Она сообщила, что Лондон уже активно принял участие в международных усилиях по разработке и воплощению комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, который инициировала Украина", - говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что главы дипломатий подробно обсудили шаги для укрепления оборонной способности украинского государства, в частности, развития украинских военно-морских сил, усиления уровня профессиональной подготовки наших военнослужащих и совместного противодействия дезинформации.

"Отдельной темой переговоров стала энергетическая безопасность. Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс договорились о совместной позиции: Украина и Великобритания выступают против газопровода Северный поток – 2, поскольку этот геополитический проект России направлен на подрыв энергетической безопасности Украины и всей Европы", - подчеркивают в МИД.

Там добавляют, что Кулеба выразил заинтересованность Украины в создании практического сотрудничества с Соединенным Королевством в сфере диверсификации путей поставок энергетических ресурсов, в частности в области чистой энергетики и производства водорода.

"Министр особо подчеркнул важность наиболее полного использования возможностей зоны свободной торговли Украины и Великобритании для увеличения объемов торговли и привлечения новых британских инвестиций в украинскую экономику", - говорится в сообщении.

В МИД добавляют, что глава ведомства также предложил пути развития торговли между Украиной и Великобританией с привлечением третьих стран.

Теги: #агрессия #украина #сдерживание #британия
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