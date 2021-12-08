События

20:41 08.12.2021

Блинкен и Мишель обсудили присутствие российских войск близ Украины

1 мин читать
Блинкен и Мишель обсудили присутствие российских войск близ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого они указали, что Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной, сообщили в госдепе.

"Они выразили обеспокоенность из-за наращивания Россия военных сил близ Украины и отметили необходимость того, чтобы Россия прекратила эскалацию и вернулась к дипломатии, в том числе к полному выполнению минских договоренностей, которые являются лучшим способом разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

В нем подчеркивается, что Блинкен и Мишель в ходе разговора договорились о необходимости "быстрых и серьезных" действий в отношении России в случае "эскалации ее агрессии в Украине".

Теги: #сша #россия #ес #разговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:37 08.12.2021
Глава компаний "ТитанЭра" и "Велта" надеется на партнерство с оборонным комплексом США

Глава компаний "ТитанЭра" и "Велта" надеется на партнерство с оборонным комплексом США

20:40 08.12.2021
Минимум четыре крупных союзника США по НАТО будут участвовать в обсуждении с Москвой ее опасений, связанных c альянсом – цитируют СМИ Байдена

Минимум четыре крупных союзника США по НАТО будут участвовать в обсуждении с Москвой ее опасений, связанных c альянсом – цитируют СМИ Байдена

20:21 08.12.2021
Глава МИД Франции предупредил Москву о "стратегических последствиях" в случае эскалации ситуации с Украиной

Глава МИД Франции предупредил Москву о "стратегических последствиях" в случае эскалации ситуации с Украиной

12:09 08.12.2021
Арахамия: США никогда не согласятся с требованиями РФ, в том числе в вопросе Украина–НАТО

Арахамия: США никогда не согласятся с требованиями РФ, в том числе в вопросе Украина–НАТО

09:42 08.12.2021
Россия может сконцентрировать возле Украины в два раза больше сил, чем весной - Нуланд

Россия может сконцентрировать возле Украины в два раза больше сил, чем весной - Нуланд

03:36 08.12.2021
Косово намерено подать заявку на вступление в ЕС

Косово намерено подать заявку на вступление в ЕС

01:23 08.12.2021
США прорабатывают полную финансовую изоляцию России на случай ее вторжения в Украину

США прорабатывают полную финансовую изоляцию России на случай ее вторжения в Украину

00:46 08.12.2021
Запад может использовать "Северный поток 2" для оказания давления на РФ по Украине

Запад может использовать "Северный поток 2" для оказания давления на РФ по Украине

23:49 07.12.2021
Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

23:48 07.12.2021
США ожидают остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

США ожидают остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Великобритания дополнительно выделит £1 млрд фунтов на поддержку Украины – Зеленский

В Тернопольской области пассажирский микроавтобус попал в ДТП, пострадали девять человек

Ситуация у госграниц Украины контролируемая, оснований для паники нет - секретарь комитета Рады по нацбезопасности

Зеленский надеется, что на заседании ТКГ будет решен вопрос "рождественского перемирия" и обмена пленными

Зеленский позитивно оценивает разговор Байдена с Путиным, прокомментирует после диалога с президентом США

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба во время визита в Лондон: Мы работаем вместе с партнерами, чтобы вернуть РФ за стол переговоров

Бундестаг в четверг проведет экстренные слушания касательно скопления войск РФ возле украинских границ – посол

Украина и Хорватия подписали пять совместных документов - Шмыгаль

В Молдове готовят большую амнистию

Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Пеле доставили в больницу в Сан-Паулу, где он продолжит лечение

Резников обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности и обороны с главой Минобороны Литвы

Великобритания дополнительно выделит £1 млрд фунтов на поддержку Украины – Зеленский

Байден заверяет, что не рассматривает возможность применения армии США для защиты Украины от РФ - СМИ

КНУ им. Т.Шевченко вводит мониторинг языка образовательного процесса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА