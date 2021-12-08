Блинкен и Мишель обсудили присутствие российских войск близ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого они указали, что Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной, сообщили в госдепе.

"Они выразили обеспокоенность из-за наращивания Россия военных сил близ Украины и отметили необходимость того, чтобы Россия прекратила эскалацию и вернулась к дипломатии, в том числе к полному выполнению минских договоренностей, которые являются лучшим способом разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

В нем подчеркивается, что Блинкен и Мишель в ходе разговора договорились о необходимости "быстрых и серьезных" действий в отношении России в случае "эскалации ее агрессии в Украине".