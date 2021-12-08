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19:11 08.12.2021

Резников обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности и обороны с главой Минобороны Литвы

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Резников обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности и обороны с главой Минобороны Литвы

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с министром национальной обороны Литовской Республики Арвидасом Анушаускасом, во время которой обсуждались вопросы сотрудничества между странами в сферах кибербезопасности и обороны, сообщает пресс-служба Минобороны Украины в среду.

"Мы обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности. Затронули такие важные вопросы, как сотрудничество в рамках Люблинского треугольника и обсудили возможность проведения трехсторонней встречи в следующем году совместно с нашим польским коллегой. Конечно, не обошли и другие приоритетные вопросы: и совместное участие в военных учениях, и опыт внедрения стандартов НАТО в деятельность Вооруженных сил Украины", - отметил Резников.

По его словам, указанная встреча отражает стратегический характер отношений Украины с Литвой, плодотворное оборонное сотрудничество и взаимное настроение на обеспечение мира и безопасности в регионе.

"Во время встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, относительно ситуации безопасности в регионе, учитывая продолжающийся кризис с мигрантами на литовско-белорусской границе и возможные риски переноса волны мигрантов на границу с Украиной", - подчеркивают в Минобороны.

Там добавляют, что отдельное внимание было уделено ситуации с активизацией российско-белорусского военного сотрудничества и сосредоточению российских войск вблизи границ с Украиной.

Теги: #минобороны #сотрудничество #литва
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