События

18:47 08.12.2021

Великобритания дополнительно выделит £1 млрд фунтов на поддержку Украины – Зеленский

1 мин читать
Великобритания дополнительно выделит £1 млрд фунтов на поддержку Украины – Зеленский

Великобритания дополнительно выделит £1 млрд фунтов на поддержку Украины, которые пойдут на инвестиции, торговлю и безопасность, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", - написал Зеленский в Twitter в среду.

Теги: #великобритания #поддержка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 08.12.2021
Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр

10:41 07.12.2021
Великобритания продолжит использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины - Джонсон

Великобритания продолжит использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины - Джонсон

20:21 06.12.2021
Порошенко призывает международных партнеров активизировать предоставление оборонного вооружения украинской армии

Порошенко призывает международных партнеров активизировать предоставление оборонного вооружения украинской армии

03:25 05.12.2021
Шеф Пентагона подтвердил готовность США оказывать помощь Украине в условиях наращивания Россией сил на границе

Шеф Пентагона подтвердил готовность США оказывать помощь Украине в условиях наращивания Россией сил на границе

19:59 03.12.2021
Более половины изученных случаев "омикрон"-штамма в Британии пришлось на лиц, привитых минимум двумя дозами вакцин

Более половины изученных случаев "омикрон"-штамма в Британии пришлось на лиц, привитых минимум двумя дозами вакцин

11:55 03.12.2021
Контракт с Великобританией предусматривает решение одной из задач по обеспечению ПВО для Украины - Резников

Контракт с Великобританией предусматривает решение одной из задач по обеспечению ПВО для Украины - Резников

15:09 02.12.2021
В Украине запустят 100 центров поддержки для выплаты "ковидной тысячи"

В Украине запустят 100 центров поддержки для выплаты "ковидной тысячи"

16:50 30.11.2021
Глава MI6 призвал не делать односторонних уступок России, Китай считает слишком уверенным в себе

Глава MI6 призвал не делать односторонних уступок России, Китай считает слишком уверенным в себе

06:27 30.11.2021
MI6 нужна помощь IT-сектора для противодействия РФ и Китаю в области ИИ

MI6 нужна помощь IT-сектора для противодействия РФ и Китаю в области ИИ

08:38 29.11.2021
Шмыгаль: обеспечение присутствия военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильной поддержкой Украины в ответ на агрессию РФ

Шмыгаль: обеспечение присутствия военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильной поддержкой Украины в ответ на агрессию РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Тернопольской области пассажирский микроавтобус попал в ДТП, пострадали девять человек

Ситуация у госграниц Украины контролируемая, оснований для паники нет - секретарь комитета Рады по нацбезопасности

Зеленский надеется, что на заседании ТКГ будет решен вопрос "рождественского перемирия" и обмена пленными

Зеленский позитивно оценивает разговор Байдена с Путиным, прокомментирует после диалога с президентом США

Зеленский подписал закон о выделении из госбюджета 8 млрд грн на выплату 1000 грн вакцинированным по "е-Поддержке"

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден заверяет, что не рассматривает возможность применения армии США для защиты Украины от РФ - СМИ

КНУ им. Т.Шевченко вводит мониторинг языка образовательного процесса

В Тернопольской области пассажирский микроавтобус попал в ДТП, пострадали девять человек

Ситуация у госграниц Украины контролируемая, оснований для паники нет - секретарь комитета Рады по нацбезопасности

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Нью-Йорка и Новоалександровки

Меркель официально передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу

В офисе "Киевавтодора" проходят обыски

Путин назвал провокационным вопрос, собирается ли РФ нападать на Украину

В ОРДЛО 10 лиц были привлечены к ответственности за выражение взглядов, в частности проукраинских – УВКПЧ

В Украине откроется офис Хорватского туристического союза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА