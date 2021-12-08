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14:55 08.12.2021

Резников: затраты на вооружение украинской армии нужно увеличить в 10 раз

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Резников: затраты на вооружение украинской армии нужно увеличить в 10 раз

Большая часть финансирования, выделенного на украинскую оборонную сферу, "проедается", в то время как на вооружение выделяется лишь 15-20% от необходимого объема средств, несмотря на то, что в этом году Минобороны получило самый большой бюджет за 30 лет, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Речь идет о хронической проблеме: более 70% бюджета — это расходы на содержание, "проедание". Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15-20% от потребности. Условно сейчас мы получили на вооружение 28 млрд грн, вместе с госгарантиями — пусть будет 40 млрд. Но, если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 млрд грн. Ежегодно", - рассказал Резников в интервью АрміяInform, обнародованном в среду.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в современных системах ПВО и ПРО, мощный флот и береговая оборона, боевая авиация и ракетная программа. Кроме того, необходимы инвестиции в передовые разработки, беспилотные технологии, АСУ, робототехнику.

"А сейчас у нас более 40 тыс. — в очереди на квартиры, и две трети не идут на второй контракт. Плюс сотни недостроев, в том числе — "подвешенные" в судах арсеналы. Десятки направлений с разными "пожарами". Это то наследие, которое уходит корнями еще в советские времена и с которым надо работать", - объяснил министр.

"Если взять социальные вопросы, необходимо существенно повышать денежное обеспечение. Для понимания. Если поднять на 30%, нужно 18 млрд грн в год. К сожалению, сейчас таких средств нет. И моя задача – искать эти ресурсы", - добавил он.

Он уточнил, что первостепенной его задачей на должности было обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

"Был риск, что на конец года мы выйдем с долгами по денежному обеспечению военнослужащих более чем в 2 млрд грн. Сейчас этот вопрос решен, в конце ноября прошли платежи. Это как раз пример слаженной работы Минобороны, Минфина и профильного Комитета Верховной Рады Украины. В декабре все так же должно быть ритмично", - отметил Резников.

Также он подчеркнул, что Минобороны удалось перед утверждением государственного бюджета на 2022 год договориться об увеличении финансирования на 2,5 млрд. Это позволит гарантировать стабильную оплату денежного довольствия, "боевых", социальных выплат нашим воинам и начать постепенное увеличение.

"Именно поэтому одна из главных задач в году — начать структурные изменения оборонного бюджета, чтобы уже в 2023 году они были закреплены в законе. Речь идет об увеличении доли расходов развития при сохранении курса повышения социальных стандартов", - указал министр.

Теги: #вооружение #резников #затраты
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