Окончательный текст законопроекта по реформе СБУ ещё требует консультаций - Корниенко

Окончательный вариант текста законопроекта №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ требует обсуждения с правозащитниками, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Есть вопрос у нескольких комитетов касательно этого законопроекта. Понятно, если есть вопросы, то может не быть голосов. Вынести в зал и провалить мы всегда успеем, но такой задачи нет. По поводу окончательного варианта текста, я думаю, он требует ещё консультаций, в частности, по моей инициативе будут с правозащитниками, у которых есть свои замечания", - сказал Корниенко на брифинге в среду.

"Это точно никакие не "Кашники", никакие не "СБУшники". Это люди, работающие в этой сфере десятилетиями - Украинский Хельсинкский союз, Центр гражданских свобод... Точно никто не тормозит реформу СБУ. Но иногда надо некоторое время, чтобы проработать закон - он тогда лучше и быстрее идёт", - сказал Корниенко на брифинге в среду.

Как сообщалось, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января. 22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ.