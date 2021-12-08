В Киеве 9 декабря ожидается гололед

Гололед, на дорогах гололедица ожидаются в Киеве в четверг, 9 декабря, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В связи с этим в украинской столице объявлен I уровень опасности (желтый).

Как сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", в городе работает техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Усилено внимание к состоянию покрытия на путепроводах, подъемах и спусках, брусчатке, тротуарах. Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, в частности, особенно внимательными на проезжей части.