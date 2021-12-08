Концессионную дорогу Краковец-Броды-Ривне планируют начать строить в 2022 г.

Кабинет министров Украины считает необходимым ускорить реализацию проекта строительства и эксплуатации концессионной автомобильной дороги по маршруту Краковец – Броды – Ривне.

Как сообщается на сайте правительства, 7 декабря под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание по вопросу реализации государственно-частного партнерства в рамках указанного проекта. Его участники представили основные параметры дороги: ее протяженность должна составить около 280 км, время прохождения маршрута должно сократиться с 4 час. 20 мин. до 2,5 часов. Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч. Реализация проекта предусмотрена в три этапа.

В Кабмине отметили, что первые работы по проекту должны начаться уже 2022 году.

"Строительство концессионного автобана – один из самых ожидаемых проектов для страны. Отсутствие таких дорог в течение 30 лет – это экономическое преступление против государства Украина. Краковец - Броды - Ривне должна стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог. Мы должны как можно скорее начать его реализацию", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, по маршруту проекта завершен сбор информации: проанализированы все материалы, сделаны замеры интенсивности движения и технический дизайн, в частности разработаны три варианта прохождения трассы.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины в 2022 году рассчитывает на старт двух пилотных проектов концессии автодорог по принципу "платы за доступность".

"В прошлом году "Укравтодор" презентовал шесть пилотных проектов. К концу этого года планируем подписать договор между МИУ, "Укравтодором", EBRD и IFC, который предполагает внедрение проекта в два этапа. Первый этап, который должен быть запущен в 2022 году, включает пилот на маршрутах Ягодин – Ковель – Луцк и Харьков – Днепр – Запорожье", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в ноябре.