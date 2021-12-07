Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

Президент США Джо Байден не пошел на уступки во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о расширении НАТО на восток, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Не было никаких уступок, никаких обязательств", - заявил он на брифинге, комментируя позицию Байдена на переговорах по теме дальнейшего расширения НАТО.

При этом Салливан отметил, что США готовы обсуждать с РФ темы, вызывающие беспокойство.