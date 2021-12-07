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22:23 07.12.2021

Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации американского правительственного персонала или граждан из Украины

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Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации американского правительственного персонала или граждан из Украины

Правительство США на данный момент не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины, заявило посольство США в Украине.

"Правительство США на данный момент не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Мы проводим обычную планировку действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении на странице посольства в Twitter во вторник. 

Теги: #эвакуация #сша #граждане #украина
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