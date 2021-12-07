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18:56 07.12.2021

Госслужащие ОАЭ с 1 января переходят на "западный" график работы и 4,5-дневную рабочую неделю

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Госслужащие ОАЭ с 1 января переходят на "западный" график работы и 4,5-дневную рабочую неделю

Государственные учреждения ОАЭ с 1 января перейдут на "западный" график работы и 4,5-дневную рабочую неделю.

Выходными днями будут вторая половина пятницы, суббота и воскресенье. Это позволит стране совпадать по рабочему времени с западными экономическими партнерами, отмечает BBC.

Пятница - священный день в исламе, поэтому в большинстве государств Персидского залива и арабских стран выходные приходятся на пятницу и субботу или на четверг и пятницу.

ОАЭ стала первой страной Персидского залива, которая перенесла выходные на субботу и воскресенье. Однако половина пятницы по-прежнему останется нерабочей. День в государственных компаниях будет заканчиваться в 12:00 для того, чтобы верующие могли отслужить полуденные молитвы. Согласно исламским обычаям, работа во время пятничной полуденной молитвы запрещена, но ее можно выполнять до и после молитвы.

ОАЭ также станет первой страной в мире, которая официально ввела национальную 4,5-дневную рабочую неделю вместо повсеместно действующей пятидневной.

Новый график пока касается только государственных служащих. Власти страны не дали никаких конкретных инструкций для частного сектора.

"Длинные выходные - это часть усилий правительства ОАЭ по улучшению баланса между работой и личной жизнью для развития социального благополучия нации при одновременном повышении производительности труда, - сказано в официальном заявлении властей. - Единый график с западными странами, которые придерживаются выходных в субботу и воскресенье, будет способствовать укреплению международных деловых связей и расширению возможностей для тысяч базирующихся в ОАЭ транснациональных компаний".

Решение правительства, вероятно, приведет к тому, что частный сектор и школы последуют его примеру, отмечает BBC. Так произошло в 2006 году, когда страна перешла с исламской рабочей недели, которая начинается в субботу и заканчивается в среду, на рабочую неделю с воскресенья по четверг.

ОАЭ в последнее время предприняли несколько шагов для открытия экономики, включая продажу пакетов акций контролируемых государством компаний. В прошлом году страна также нормализовала отношения с Израилем, что позволило возобновить торговлю объемом сотни миллионов долларов.

Теги: #оаэ #график_работы #госслужащие
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