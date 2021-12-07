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15:10 07.12.2021

Я не верю, что россияне победят в Украине, потому что в случае их нападения будет действительно кровавая битва – Резников

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Я не верю, что россияне победят в Украине, потому что в случае их нападения будет действительно кровавая битва – Резников

Президент США Джозеф Байден должен очень понятно артикулировать президенту России Владимиру Путину, что цивилизованный мир отреагирует без колебаний на агрессию РФ против Украины, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Если я могу дать совет президенту Байдену, я бы хотел попросить его очень понятно артикулировать господину Путину, что не может быть "красных линий" со стороны Кремля, "красная линия" - здесь, в Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний. Нам не нужны американские или канадские солдаты здесь, чтобы бороться за Украину, мы будем бороться сами, но нам нужно модернизированное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы и т.д.", - сказал Резников в интервью CNN.

Глава Минобороны заявил, что не верит в победу РФ в Украине в случае ее нападения.

"Я не верю, что россияне победят в Украине, потому что это будет действительно кровавая битва, и россияне тоже будут возвращаться в гробах", - добавил Резников.

 

Теги: #агрессия_рф #резников #байден
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