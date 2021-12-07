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03:27 07.12.2021

В Госкино определили трех победителей, которые получат грант президента Украины молодым деятелям в области кинематографии

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В Госкино определили трех победителей, которые получат грант президента Украины молодым деятелям в области кинематографии

Экспертная комиссия Госкино определила трех победителей программы грантовой поддержки молодых деятелей в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

Как сообщает пресс-служба Госкино, экспертная комиссия организации по предоставлению грантов президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов избрала трех претендентов на получение грантов в 2022 г.

Отмечается, что на рассмотрение комиссии поступили заявки и документы от 31 претендента. Экспертной комиссией на конкурсной основе было принято решение поддержать:

Юрия Андреевича Хробуста – для создания неигрового фильма "Земля свободных", размер финансирования – 1 млн 247 тыс. 669 грн.;

Артура Шамилевича Якубова – для создания неигрового фильма "Мама Ксюша", размер финансирования – 1 млн 138 тыс. 775 грн. 20 коп.;

Диану Орестовну Денис – для создания неигрового фильма "Тень сомнений", размер финансирования – 1 млн 512 тыс. 860 грн.

Теги: #госкино #грант #победители
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