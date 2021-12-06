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20:00 06.12.2021

Замруководителя Офиса президента: ожидается, что в Украине до конца года будет сделано 30 млн прививок от COVID-19

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Замруководителя Офиса президента: ожидается, что в Украине до конца года будет сделано 30 млн прививок от COVID-19

В Офисе президента Украины ожидают, что до конца текущего года в стране будет сделано 30 млн прививок от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в Украине готовится план работы центров вакцинации против COVID-19 в период новогодне-рождественских праздников.

"Никто не будет останавливаться. Мы сейчас разрабатываем планы вместе с Министерством здравоохранения и руководителями областей по вакцинации и в праздничные дни. Чтобы все центры вакцинации работали, и люди могли прийти и прививаться. А уже через несколько месяцев мы придем к бустерной вакцинации", – отметил Тимошенко во время рабочей поездки в Харьковскую область.

По его словам, в настоящее время в Украине сделано более 20 млн прививок: 13 млн человек вакцинированы одной дозой, 11 млн – двумя. Тимошенко добавил, что до конца года в стране рассчитывают достичь показателя 30 млн прививок.

Теги: #вакцинация #тимошенко #коронавирус
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