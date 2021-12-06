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19:22 06.12.2021

Зеленский в день ВСУ сообщил о передаче украинской армии нового вооружения

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Зеленский в день ВСУ сообщил о передаче украинской армии нового вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский, принимая участие в торжественных мероприятиях в Харькове по случаю Дня Вооруженных cил Украины, сообщил о передаче украинской армии нового вооружения.

"Сегодня здесь (в Харькове – ИФ) и в других регионах Украины Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Козак 2М.1", - заявил Зеленский в ходе торжественных мероприятий по случаю 30-летия ВСУ, которые проходят в Харькове на площади Свободы.

Президент также отметил, что на сегодняшний день подписано соглашение с Великобританией на сумму свыше 60 млрд грн для строительства украинских ракетных катеров и военно-морских баз, поставок в Украину противоминных кораблей и оснащения военно-морского флота Украины противоракетными корабельными комплексами.

Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о строительстве корвета класса "Ада".

По словам Зеленского, сегодня в Одесе Военно-морским силам Украины будет передано два патрульных катера типа "Island" под украинскими названиями "Фастов" и "Сумы".

последует

Теги: #всу #армия #годовщина
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