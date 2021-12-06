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17:20 06.12.2021

Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

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Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича – 13 лет лишения свободы.

Такое решением Верховный суд вынес в понедельник, рассмотрев жалобы защиты Януковича по существу.

Трансляция заседания велась на Youtube-канале Верховного суда.

Ранее на заседании в понедельник Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о госизмене.

"Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.

Адвокат утверждает, что на протяжении всего процесса защита намеревалась организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи.

"Таким образом, в виду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институция, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане", - подытожил Сердюк.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда.

Кроме того, 17 ноября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы.

"Подозреваемым инкриминирована организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, также организации террористического акта", - информируют Офис генпрокурора.

В рамках уголовного производства расследовано более тысячи эпизодов преступных действий. Материалы производства насчитывают более 1500 томов.

Теги: #верховный_суд #приговор #янукович
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