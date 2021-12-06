Второе судно с углем для "Центрэнерго" прибыло в Украину

В Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с 75 тыс. тонн угля австралийского происхождения для ПАО "Центрэнерго" в одесский порт "Южный", сообщила компания на своем сайте 5 декабря.

"После прохождения таможенных операций лодка начнет разгрузку. Уже с завтрашнего дня (с 6 декабря – ИФ) уголь будет отгружаться железнодорожным транспортом по адресу электростанций ПАО "Центрэнерго" для пополнения складов и бесперебойной работы в течение отопительного периода 2021-2022 гг.", - проинформировали в компании.

Как отметили в ПАО, еще две поставки импортного угля для "Центрэнерго" ожидаются в ближайшее время.

В частности, следующая партия австралийского угля прибудет в Украину 15 декабря 2021 года.

"Ожидается, что в конце декабря 2021 - начале января 2022 года в Украину прибудет судно с углем из Колумбии для нужд ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем каждой партии составляет от 70 до 80 тыс. тонн, в итоге суммарный объем поставок – почти 210-220 тыс. тонн", - пояснили в компании.

Как сообщалось, первое судно с 60,5 тыс. тонн американского угля для "Центрэнерго", законтрактованное "ДТЭК Энерго", прибыло в Украину в конце ноября.

В настоящее время компания продолжает активную стадию переговоров о поставке в декабре 2021 – марте 2022 года еще 510 тыс. тонн импортного угля.

"По плану мы должны за четыре месяца произвести 3,4 млрд кВт-ч, для чего необходимо около 1,7 млн тонн угля. 800 тыс. тонн по 200 тыс. тонн каждый месяц должны поступить от госшахт, еще 930 тыс. тонн – это импорт. 420 тыс. тонн поставок морем уже законтрактованы. Еще по 510 тыс. тонн – переговоры в активной стадии", – заявила член дирекции ПАО "Центрэнерго" Елена Волошина на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ 1 декабря.