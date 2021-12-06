События

15:02 06.12.2021

Второе судно с углем для "Центрэнерго" прибыло в Украину

2 мин читать
Второе судно с углем для "Центрэнерго" прибыло в Украину

В Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с 75 тыс. тонн угля австралийского происхождения для ПАО "Центрэнерго" в одесский порт "Южный", сообщила компания на своем сайте 5 декабря.

"После прохождения таможенных операций лодка начнет разгрузку. Уже с завтрашнего дня (с 6 декабря – ИФ) уголь будет отгружаться железнодорожным транспортом по адресу электростанций ПАО "Центрэнерго" для пополнения складов и бесперебойной работы в течение отопительного периода 2021-2022 гг.", - проинформировали в компании.

Как отметили в ПАО, еще две поставки импортного угля для "Центрэнерго" ожидаются в ближайшее время.

В частности, следующая партия австралийского угля прибудет в Украину 15 декабря 2021 года.

"Ожидается, что в конце декабря 2021 - начале января 2022 года в Украину прибудет судно с углем из Колумбии для нужд ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем каждой партии составляет от 70 до 80 тыс. тонн, в итоге суммарный объем поставок – почти 210-220 тыс. тонн", - пояснили в компании.

Как сообщалось, первое судно с 60,5 тыс. тонн американского угля для "Центрэнерго", законтрактованное "ДТЭК Энерго", прибыло в Украину в конце ноября.

В настоящее время компания продолжает активную стадию переговоров о поставке в декабре 2021 – марте 2022 года еще 510 тыс. тонн импортного угля.

"По плану мы должны за четыре месяца произвести 3,4 млрд кВт-ч, для чего необходимо около 1,7 млн тонн угля. 800 тыс. тонн по 200 тыс. тонн каждый месяц должны поступить от госшахт, еще 930 тыс. тонн – это импорт. 420 тыс. тонн поставок морем уже законтрактованы. Еще по 510 тыс. тонн – переговоры в активной стадии", – заявила член дирекции ПАО "Центрэнерго" Елена Волошина на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ 1 декабря.

Теги: #уголь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 05.12.2021
В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

20:15 01.12.2021
"Метинвест" создал компанию для управления украинскими угольными активами

"Метинвест" создал компанию для управления украинскими угольными активами

19:17 30.11.2021
Стоимость поставляемого ДТЭК угля "Центрэнерго" привязана к АРІ2 плюс доставка

Стоимость поставляемого ДТЭК угля "Центрэнерго" привязана к АРІ2 плюс доставка

18:31 30.11.2021
Стоимость поставляемого ДТЭК угля "Центрэнерго" привязана к АРІ2 плюс доставка

Стоимость поставляемого ДТЭК угля "Центрэнерго" привязана к АРІ2 плюс доставка

15:10 22.11.2021
Кабмин не утверждал цель по отказу от угольной генерации к 2035 г., Минэнерго должно скорректировать дату – вице-премьер

Кабмин не утверждал цель по отказу от угольной генерации к 2035 г., Минэнерго должно скорректировать дату – вице-премьер

15:09 22.11.2021
Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем, физически уголь уже в порту – глава Минэнерго

Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем, физически уголь уже в порту – глава Минэнерго

21:44 20.11.2021
В Украину прибыла первая партия импортного угля для нужд "Центрэнерго"

В Украину прибыла первая партия импортного угля для нужд "Центрэнерго"

20:50 17.11.2021
Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь" уже к январю – министр

Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь" уже к январю – министр

19:57 17.11.2021
Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

17:10 16.11.2021
ДТЭК: направляющиеся в Украину 7 судов доставят 470 тыс. тонн энергоугля из США и Колумбии в ноябре-январе

ДТЭК: направляющиеся в Украину 7 судов доставят 470 тыс. тонн энергоугля из США и Колумбии в ноябре-январе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в 8 областях и Киеве

Штамма "Омикрон" в Украине нет – глава Минздрава

Стефанчук: мы готовимся к любому сценарию, связанному с искусственным миграционным кризисом

Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в 8 областях и Киеве

"Голос" заявляет о конфликте интересов в действиях главы НАПК

Штамма "Омикрон" в Украине нет – глава Минздрава

Страны Eвросоюза потратили в прошлом году на оборону рекордную сумму

Стефанчук: мы готовимся к любому сценарию, связанному с искусственным миграционным кризисом

Дорожники в Полтавской области открыли движение по новопостроенным мостам на трассе Н-31 Днепр-Решетиловка

Противоаварийные работы в Костеле Св.Николая в Киеве выполнит "Укрспецреставрация"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС выведет 9 областей из "красной" в "желтую" зону эпидопасности в ближайшее время

Саакашвили обвиняет спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

Пограничники Польши сообщают о 35 попытках незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА