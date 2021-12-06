"Голос" заявляет о конфликте интересов в действиях главы НАПК

Политическая партия "Голос" заявила о конфликте интересов в действиях главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

В обнародованном пресс-службой политсилы заявлении отмечается, что Новиков по поручению президента Украины на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики 25 ноября представлял предложения главы государства к закону "О политических партиях в Украине" (относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности политических партий).

При этом, ссылаясь на положения части второй статьи 4 закона "О предотвращении коррупции", в "Голосе" подчеркивают, что НАПК является ответственным перед Верховной Радой, подконтрольным ей и подотчетным Кабинету министров. В партии также пояснили, что среди полномочий, в частности, определенных в статье 12 закона "О предотвращении коррупции", отсутствуют полномочия представлять и защищать предложения президента и быть докладчиком по них.

В связи с этим "Голос" требует привлечь Новикова к ответственности за совершение действий в условиях реального конфликта интересов и уклонение от обязанности урегулировать его.