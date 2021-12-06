Дорожники в Полтавской области открыли движение по новопостроенным мостам на трассе Н-31 Днепр-Решетиловка

Дорожники в Полтавской области открыли движение транспорта по новопостроенным искусственным сооружениям на автодороге Н-31 Днепр-Решетиловка, сообщается на странице областной Служба автомобильных дорог в Facebook.

Речь идет о путепроводе через железную дорогу в селе Бутенки и мосте через реку Волчья вблизи села Бережновка. Их построили по президентской программе "Большое строительство".

"Эти сооружения построены полностью с нуля. Теперь уже не нужно ехать временными объездными путями и пропускать поезда на железнодорожном переезде, теряя время", - отметили в Службе автодорог.

В то же время отмечается, что работы еще не завершены. Поэтому во время движения водителям следует быть внимательными и выполнять требования установленных дорожных знаков.

Дорога устроена из цементобетонного покрытия: цементогрунт – 30 см, постный бетон – 18 см, тяжелый бетон – 26 см. Работы на этом участке выполняет компания "РДС".

Трасса Н-31 "Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка" – стратегический проект Укравтодора, предусматривающий сооружение новой четырехполосной дороги. Она проходит в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов. Дорога Н-31, протяженностью 138,4 км, будет соединять Днепр и Киев. Строится одновременно в Полтавской и Днепропетровской областях.

Как сообщалось, по программе "Большое строительство" к концу 2024 года в Украине планируется сделать 24 тыс. км дорог.