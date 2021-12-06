События

14:19 06.12.2021

Дорожники в Полтавской области открыли движение по новопостроенным мостам на трассе Н-31 Днепр-Решетиловка

1 мин читать

Дорожники в Полтавской области открыли движение транспорта по новопостроенным искусственным сооружениям на автодороге Н-31 Днепр-Решетиловка, сообщается на странице областной Служба автомобильных дорог в Facebook.

Речь идет о путепроводе через железную дорогу в селе Бутенки и мосте через реку Волчья вблизи села Бережновка. Их построили по президентской программе "Большое строительство".

"Эти сооружения построены полностью с нуля. Теперь уже не нужно ехать временными объездными путями и пропускать поезда на железнодорожном переезде, теряя время", - отметили в Службе автодорог.

В то же время отмечается, что работы еще не завершены. Поэтому во время движения водителям следует быть внимательными и выполнять требования установленных дорожных знаков.

Дорога устроена из цементобетонного покрытия: цементогрунт – 30 см, постный бетон – 18 см, тяжелый бетон – 26 см. Работы на этом участке выполняет компания "РДС".

Трасса Н-31 "Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка" – стратегический проект Укравтодора, предусматривающий сооружение новой четырехполосной дороги. Она проходит в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов. Дорога Н-31, протяженностью 138,4 км, будет соединять Днепр и Киев. Строится одновременно в Полтавской и Днепропетровской областях.

Как сообщалось, по программе "Большое строительство" к концу 2024 года в Украине планируется сделать 24 тыс. км дорог.

Теги: #большое_строительство #полтавская_область #автодорога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:50 03.12.2021
Днепропетровская область одобрила бюджет на следующий год в размере 11,2 млрд грн

Днепропетровская область одобрила бюджет на следующий год в размере 11,2 млрд грн

10:17 03.12.2021
Смонтированы все 48 вантов на мосту в Запорожье, соединяющем Хортицу с центром города - министр

Смонтированы все 48 вантов на мосту в Запорожье, соединяющем Хортицу с центром города - министр

11:55 02.12.2021
Дорожники в Ривненской области завершили ремонт дороги к "Базальтовым столбам"

Дорожники в Ривненской области завершили ремонт дороги к "Базальтовым столбам"

10:49 02.12.2021
Потребление металлопродукции в инфраструктурных проектах растет благодаря программе "Большое строительство" - УЦСС

Потребление металлопродукции в инфраструктурных проектах растет благодаря программе "Большое строительство" - УЦСС

15:54 01.12.2021
Дорожники Луганской области завершили ремонт дороги по маршруту Евсуг-Меловое протяженностью 70 км

Дорожники Луганской области завершили ремонт дороги по маршруту Евсуг-Меловое протяженностью 70 км

10:38 01.12.2021
Зеленский: за следующие 2 года мы построим 15 тыс. км автодорог и 810 мостов

Зеленский: за следующие 2 года мы построим 15 тыс. км автодорог и 810 мостов

10:20 30.11.2021
Дорожники в Сумской области завершили ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава

Дорожники в Сумской области завершили ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава

14:40 26.11.2021
Дорожники в Хмельницкой области начали ремонт трассы Волочиск - Подволочиск

Дорожники в Хмельницкой области начали ремонт трассы Волочиск - Подволочиск

10:19 26.11.2021
Автодорогу Червоноград - Рава-Русская во Львовской области полностью отремонтируют в 2022 г.

Автодорогу Червоноград - Рава-Русская во Львовской области полностью отремонтируют в 2022 г.

16:12 25.11.2021
В Одессе установили первые 12 свай будущей эстакады на новой дороге в порт

В Одессе установили первые 12 свай будущей эстакады на новой дороге в порт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Штамма "Омикрон" в Украине нет – глава Минздрава

Стефанчук: мы готовимся к любому сценарию, связанному с искусственным миграционным кризисом

Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

Янукович подал в ОАСК иск к Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

Штамма "Омикрон" в Украине нет – глава Минздрава

Страны Eвросоюза потратили в прошлом году на оборону рекордную сумму

Стефанчук: мы готовимся к любому сценарию, связанному с искусственным миграционным кризисом

Противоаварийные работы в Костеле Св.Николая в Киеве выполнит "Укрспецреставрация"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС выведет 9 областей из "красной" в "желтую" зону эпидопасности в ближайшее время

Саакашвили обвиняет спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

Пограничники Польши сообщают о 35 попытках незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за сутки

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег, утренние туманы, на дорогах гололедица

Монастырский и Квин обсудили обеспечение безопасности украинских границ

Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций в Верховном суде на приговор о госизмене – адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА