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13:31 06.12.2021

Саакашвили обвиняет спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

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Саакашвили обвиняет спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили назвал шантажом и слухами информацию о его переводе из военного госпиталя в Гори, где он проходит лечение, в Руставскую тюрьму.

"Распространение подобных слухов спецслужбами является шантажом против меня и моих сторонников, чтобы снизить нашу активность и позволить действующему режиму выиграть время. Распространение подобных слухов происходит на фоне категорического протеста врачей по моему возвращению в Руставскую тюрьму", - написал в понедельник в соцсетях Саакашвили.

Он считает, что вызов в понедельник в Службу госбезопасности Грузии председателя партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия также направлен на "запугивание оппозиции".

"Я хочу сказать Иванишвили (Бидзина Иванишвили, миллиардер, бывший премьер Грузии - ИФ) - я уже испытал пытки и нечеловеческое отношение, поэтому меня уже ни чем не удивить. В ближайшие дни борьба усилится и будет продолжаться до вашего поражения", - пишет Саакашвили.

Саакашвили ранее обвинил в коррупции власти Грузии, заявив, что страной управляет олигарх Иванишвили. "Иванишвили смог за последние годы получить прибыль в Грузии в размере пяти миллиардов долларов. Он и его клан управляют страной", - заявил Саакашвили.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #спецслужбы #саакашвили
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