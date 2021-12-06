В ВСУ двумя дозами вакцинированы 92% военнослужащих, одной – 98%

В Вооруженных Силах Украины двумя дозами вакцинированы 92% военнослужащих, одной – 98%, в целом в Украине полностью вакцинированы 38% взрослого населения, одной дозой - 44,2%, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В настоящее время привился почти весь личный состав (ВСУ – ИФ). В общей сложности почти 92% военнослужащих привиты двумя дозами вакцины и 98% – одной", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко также сообщил, что в 16 регионах Украины, как минимум, одной дозой вакцинированы 40% взрослого населения.

Лидером по вакцинации является Киев, где, по крайней мере, вакцинировано одной дозой 66,9%, жителей. В Киевской области, как минимум, одной дозой вакцинированы 55%, Полтавской - 50,8% и Днепропетровской - 48,9%. В Черкасской и Сумской областях – по 46,7%.