События

11:11 06.12.2021

В ВСУ двумя дозами вакцинированы 92% военнослужащих, одной – 98%

1 мин читать
В ВСУ двумя дозами вакцинированы 92% военнослужащих, одной – 98%

В Вооруженных Силах Украины двумя дозами вакцинированы 92% военнослужащих, одной – 98%, в целом в Украине полностью вакцинированы 38% взрослого населения, одной дозой - 44,2%, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В настоящее время привился почти весь личный состав (ВСУ – ИФ). В общей сложности почти 92% военнослужащих привиты двумя дозами вакцины и 98% – одной", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко также сообщил, что в 16 регионах Украины, как минимум, одной дозой вакцинированы 40% взрослого населения.

Лидером по вакцинации является Киев, где, по крайней мере, вакцинировано одной дозой 66,9%, жителей. В Киевской области, как минимум, одной дозой вакцинированы 55%, Полтавской - 50,8% и Днепропетровской - 48,9%. В Черкасской и Сумской областях – по 46,7%.

Теги: #всу #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 06.12.2021
Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

11:15 06.12.2021
Невакцинированные от COVID-19 итальянцы столкнулись с ограничениями на фоне приближающихся праздников

Невакцинированные от COVID-19 итальянцы столкнулись с ограничениями на фоне приближающихся праздников

09:20 06.12.2021
Зеленский в 30-ю годовщину ВСУ: От имени украинского народа благодарю за самоотверженную службу, стойкость и героизм

Зеленский в 30-ю годовщину ВСУ: От имени украинского народа благодарю за самоотверженную службу, стойкость и героизм

05:42 06.12.2021
Низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Африке превращает её в инкубатор новых штаммов

Низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Африке превращает её в инкубатор новых штаммов

13:46 05.12.2021
Праздновать 30-летие ВСУ будут одновременно в 6 городах Украины, между ними проведут телемост

Праздновать 30-летие ВСУ будут одновременно в 6 городах Украины, между ними проведут телемост

19:06 04.12.2021
В Харькове по случаю празднования Дня ВС Украины ограничат движение транспорта

В Харькове по случаю празднования Дня ВС Украины ограничат движение транспорта

17:44 04.12.2021
Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины – штаб ООС

17:30 03.12.2021
На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

08:29 03.12.2021
Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

16:47 02.12.2021
Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

Янукович подал в ОАСК иск к Раде

В Киеве обеспечили бесперебойность электроснабжения COVID-больным

В Украине за сутки выявили 4 478 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 9 082 человека, 239 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ ищет тех, кто незаконно содержался в тюрьме "Изоляция"

Мошенники пытаются выманить у украинцев номера банковских карточек и другие данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

В Харькове ночью горел реабилитационный центр, никто не пострадал

Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для поддержки польских пограничников

Глава Минобороны Израиля и шеф "Моссада" будут убеждать США провести военную акцию против Ирана

В Таиланде выявили первый случай заболевания "омикроном"

Янукович подал в ОАСК иск к Раде

В Киеве обеспечили бесперебойность электроснабжения COVID-больным

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 265,8 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА