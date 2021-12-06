Китай предоставит Афганистану еще $4,7 млн на борьбу с голодом и холодом

Правительство Китая предоставит населению Афганистана дополнительно $4,7 миллиона на борьбу с голодом и холодом предстоящей зимы, сообщил в понедельник посол Китая в Афганистане Ван Ю.

"Китай предоставит Афганистану еще 30 миллионов юаней (4,7 миллиона долларов) продовольствием в дополнение к 200 миллионам (юаней), которые уже осуществляются, чтобы помочь афганцам справиться с суровой зимой", - написал Ван Ю в понедельник в твиттере.

В минувшую субботу посольство Китая в Кабуле пожертвовало 2 тыс. продуктовых пакетов нуждающимся людям в Кабуле и других местах. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь афганцам", - заявил тогда китайский дипломат.

23 ноября представитель китайского МИД Чжао Лицзянь сообщал об отправке из китайского Синьцзяна в Афганистан специального грузового поезда с более 1 тыс. тоннами гуманитарной помощи и предметов первой необходимости. "Это третий специальный грузовой поезд из китайского Синьцзяна в Афганистан. В комплект поставки входят одежда с ватной подушечкой, хлопковая обувь, одеяла, нан (традиционные лепешки в Синьцзяне) и сухого молочного чая", - сообщил тогда на брифинге в Пекине Лицзянь.

"Более 5000 тонн зерна и 3 миллиона доз вакцины COVID будут отправлены партиями. Мы будем и впредь прислушиваться к призыву и потребностям афганского народа и играть более значительную и конструктивную роль в оказании помощи Афганистану в преодолении трудностей", - отметил китайский дипломат.