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08:22 06.12.2021

Ученые США разработали антикоронавирусную жевательную резинку

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Ученые США разработали антикоронавирусную жевательную резинку

Ученые Пенсильванского университета и нескольких других научных организаций разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне, говорится в сообщении университета.

"SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может (...) достичь других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции", - приводятся в сообщении слова автора исследования Генри Дэниэлла.

Отмечается, что до пандемии он изучал белок ACE2 в контексте лечения гипертонии, поскольку тот регулирует, в числе прочего, функционирование сосудистой системы.

Рецептор ACE2 на клетках человека также связывает белок спайка SARS-CoV-2.

Другие исследовательские группы показали, что инъекции ACE2 могут снизить вирусную нагрузку у людей с тяжелыми инфекциями.

В лаборатории Дэниэлла этот белок был выращен с использованием генетических технологий и растительного материала: фторопласты растений начинали производить необходимые белки.

"Растительный материал, высушенный сублимацией и измельченный, может быть использован в качестве средства доставки белка. Эта система обладает потенциалом, позволяющим избежать обычных препятствий для синтеза белковых лекарственных средств, а именно дорогостоящего процесса производства и очистки", - говорится в сообщении.

Дэниэлл задался вопросом, может ли такая жевательная резинка, содержащая растительные белки ACE2, нейтрализовать SARS-CoV-2 в полости рта.

Чтобы протестировать жевательную резинку, команда вырастила ACE2 в растениях в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку проникать через слизистые поверхности, и включила полученный растительный материал в жевательную резинку со вкусом корицы.

"Инкубируя образцы, полученные из мазков из носоглотки от COVID-позитивных пациентов, они показали, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В других исследованиях команды вирусы, менее патогенные, чем SARS-CoV-2, были модифицированы для экспрессии белка-шипа SARS-CoV-2.

Ученые заметили, что жевательная резинка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, либо блокируя рецептор ACE2 в клетках, либо связываясь непосредственно с белком спайка.

Наконец, команда подвергла образцы слюны пациентов с COVID-19 воздействию десны ACE2 и обнаружила, что уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их почти невозможно обнаружить.

В настоящее время исследовательская группа работает над получением разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях, инфицированных SARS-CoV-2.

Теги: #сша #разработка #коронавирус
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