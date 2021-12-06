События

05:42 06.12.2021

Низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Африке превращает её в инкубатор новых штаммов

2 мин читать
Низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Африке превращает её в инкубатор новых штаммов

Открытие в Южной Африке штамма коронавируса "омикрон" подтверждает оценки, что низкие показатели вакцинации на африканском континенте могут способствовать мутациям вируса, которые затем могут распространяться по миру, говорится в докладе Фонда Мо Ибрагима.

"С самого начала этого кризиса наш фонд и другие африканские организации предупреждали, что Африка без вакцинации может стать идеальным инкубатором для вариантов вируса", - заявил основатель фонда Мо Ибрагим.

Он отметил: "Появление "омикрона" напоминает нам о том, что COVID-19 остается глобальной угрозой, и что вакцинация всего мира - единственный путь вперед".

Ибрагим добавил: "Тем не менее, мы по-прежнему живем в условиях крайней дискриминации в отношении вакцин, и Африка, в частности, остается позади".

У Африки "мало шансов" преодолеть пандемию, если 70% ее населения не будет вакцинировано к концу 2022 года. Однако "крайняя дискриминация в отношении вакцин" оставляет мало надежд, говорится в докладе, опубликованном в понедельник.

В документе указывается, что только пять из 54 африканских стран находятся на пути к достижению цели, поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) - полной вакцинации 40% населения к концу 2021 года.

В документе говорится, что в последние месяцы поставки вакцин в Африку увеличились, но слабые системы здравоохранения и ограниченная инфраструктура сдерживают их применение.

Фонд считает, что назрела необходимость укрепить отсталые системы социальной защиты уязвимых слоев населения в странах Африки - средние расходы их на меры реагирования на COVID-19 составили 2,4% ВВП, что ниже половины среднемирового показателя.

Теги: #вакцинация #дискриминация #африка #ковид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:34 05.12.2021
Два случая COVID-19 с подозрением на штамм "омикрон" выявлены в Эстонии

Два случая COVID-19 с подозрением на штамм "омикрон" выявлены в Эстонии

08:29 03.12.2021
Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

16:47 02.12.2021
Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

20:05 30.11.2021
Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

13:34 30.11.2021
Вакцинированные украинцы будут получать 1 тысячу гривен через "Дию" с 19 декабря - первая вице-премьер-министр

Вакцинированные украинцы будут получать 1 тысячу гривен через "Дию" с 19 декабря - первая вице-премьер-министр

10:42 30.11.2021
Минздрав Украины работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19

Минздрав Украины работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19

10:28 30.11.2021
Правительство сократило срок действия "желтого" сертификата с одной дозой вакцины от COVID-19 до 30 дней – Ляшко

Правительство сократило срок действия "желтого" сертификата с одной дозой вакцины от COVID-19 до 30 дней – Ляшко

10:25 30.11.2021
В Украине ужесточение правил карантина будет касаться невакцинированных - Ляшко

В Украине ужесточение правил карантина будет касаться невакцинированных - Ляшко

18:55 29.11.2021
Медгруппа "Адонис" вакцинировала практически весь персонал, планирует привить новых сотрудников после расширения сети

Медгруппа "Адонис" вакцинировала практически весь персонал, планирует привить новых сотрудников после расширения сети

10:34 29.11.2021
МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в ряд африканских стран из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон"

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в ряд африканских стран из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

Папа Римский призвал остановить "крушение цивилизации"

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

В Украине за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины

6 декабря: Какой сегодня праздник

NASA планирует добавить три миссии к МКС на космических кораблях SpaceX

Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос

НАТО будет готово укреплять оборонительный потенциал из-за российской агрессии против Украины

Бывший сенатор и кандидат от Республиканской партии в президенты США Доул скончался в возрасте 98 лет

В Киеве горели торговые павильоны на Оболоне, пострадавших нет

Полиция ищет хулиганов, повредивших менору в Ужгороде

Беларусь обещает обнародовать ответные санкции против западных стран на следующей неделе

На трассе "Киев-Чоп" в ДТП попала семья: отец и двое детей погибли, мать госпитализирована

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА