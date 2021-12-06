Низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Африке превращает её в инкубатор новых штаммов

Открытие в Южной Африке штамма коронавируса "омикрон" подтверждает оценки, что низкие показатели вакцинации на африканском континенте могут способствовать мутациям вируса, которые затем могут распространяться по миру, говорится в докладе Фонда Мо Ибрагима.

"С самого начала этого кризиса наш фонд и другие африканские организации предупреждали, что Африка без вакцинации может стать идеальным инкубатором для вариантов вируса", - заявил основатель фонда Мо Ибрагим.

Он отметил: "Появление "омикрона" напоминает нам о том, что COVID-19 остается глобальной угрозой, и что вакцинация всего мира - единственный путь вперед".

Ибрагим добавил: "Тем не менее, мы по-прежнему живем в условиях крайней дискриминации в отношении вакцин, и Африка, в частности, остается позади".

У Африки "мало шансов" преодолеть пандемию, если 70% ее населения не будет вакцинировано к концу 2022 года. Однако "крайняя дискриминация в отношении вакцин" оставляет мало надежд, говорится в докладе, опубликованном в понедельник.

В документе указывается, что только пять из 54 африканских стран находятся на пути к достижению цели, поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) - полной вакцинации 40% населения к концу 2021 года.

В документе говорится, что в последние месяцы поставки вакцин в Африку увеличились, но слабые системы здравоохранения и ограниченная инфраструктура сдерживают их применение.

Фонд считает, что назрела необходимость укрепить отсталые системы социальной защиты уязвимых слоев населения в странах Африки - средние расходы их на меры реагирования на COVID-19 составили 2,4% ВВП, что ниже половины среднемирового показателя.