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23:14 05.12.2021

Беларусь обещает обнародовать ответные санкции против западных стран на следующей неделе

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Беларусь обещает обнародовать ответные санкции против западных стран на следующей неделе

Ответные санкции против западных стран будут обнародованы в ближайшее время, на следующей неделе, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Решения... в ближайшие дни будут озвучены. Очевидно, сразу после выходных дней", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

Он пообещал, что "меры будут приняты абсолютно адекватные". При этом, по словам Головченко, речь идёт лишь о части ответных санкций. "Мы не идём на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. Следующие меры будут не асимметричными, а симметричными", - отметил премьер.

Как сообщалось, в четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Беларуси, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

Параллельно санкции в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Беларуси против 24 физических и семи юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан Беларуси.

Теги: #санкции #ответ #беларусь
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