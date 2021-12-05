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22:34 05.12.2021

Два случая COVID-19 с подозрением на штамм "омикрон" выявлены в Эстонии

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Два случая COVID-19 с подозрением на штамм "омикрон" выявлены в Эстонии

В Эстонии выявлены два случая заражения коронавирусом с подозрением на новый штамм "омикрон".

В первом случае пассажир прибыл в Эстонию из Дубая, во втором - из ЮАР с остановкой во Франкфурте. Оба пассажира получили положительный результат теста в пятницу и находятся в самоизоляции дома, сообщил департамент здоровья.

У пассажиров выявили присущую омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того, чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют.

Департамент связался с обоими пассажирами, составил карту их маршрута и установил возможные близкие контакты. Оба пациента вакцинированы.

Пассажир из ЮАР прибыл через Франкфурт 1 декабря. Пассажир из Дубая прибыл 2 декабря.

Департамент здоровья предоставит дополнительную информацию в понедельник.

Теги: #ковид #эстония #омикрон
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