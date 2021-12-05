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13:42 05.12.2021

США до 2025 года произведут 480 новых ядерных авиабомб

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США до 2025 года произведут 480 новых ядерных авиабомб

Соединенные Штаты до 2025 года произведут 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12, следует из данных Федерации американских ученых.

Это количество превышает арсеналы ядерных боеприпасов, имеющиеся в распоряжении Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.

Ядерные авиабомбы B61-12 являются модификацией предыдущих версией боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе.

По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.

Таким образом США собираются в три раза увеличить свой тактический ядерный потенциал. Авиабомбы предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

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Теги: #сша #авиабомбы
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