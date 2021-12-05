Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Беларуси в воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики в воскресенье.

"5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при Посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", - говорится в сообщении ведомства.

Там указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Беларуси в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - сообщили в Минобороны.

"Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в ведомстве.

Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Беларуси на южном направлении, заявили в Министерстве обороны.

Как сообщалось, в субботу Госпогранкомитет Беларуси заявил: "Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины". Согласно сообщению, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".

В Государственной пограничной службы Украины опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Беларуси украинским вертолетом. "Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не отвечает действительности… Во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в том числе не допущено нарушения воздушного пространства Беларуси", - сказал спикер ведомства, добавив, что Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала, что в рамках операции полиции по усилению границы с Беларусью, продолжающаяся с 23 ноября, будет активно применяться авиация.

Также в Госпогранслужбе добавили, что белорусская не предоставила им никаких материалов об инциденте.