В Беларуси оценивают влияние санкций ЕС на экспорт в $250-300 млн в год

Минск оценивает влияние санкций ЕС на белорусский экспорт в $250-300 млн в год, речь идет об энергетической и нефтехимической продукции.

"Те товары и услуги, которые не попали под санкции - по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно $250-300 млн в год. Это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок", - заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

По его словам, с учетом санкций и анализа ситуации на предприятиях, которые находятся в санкционных списках, "была более творчески составлена матрица поставок в Европу".

Крутой добавил, что работа на полную мощность первого блока БелАЭС в 2022 году, как прогнозируется, позволит сэкономить 1,8 млрд куб. м газа. "Если переводить в деньги, это примерно $200-250 млн. То есть по сути, только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским союзом", - отметил он.