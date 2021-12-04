События

10:43 04.12.2021

Франция и ряд других европейских стран планируют открыть совместное посольство в Кабуле - Макрон

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Франция и ряд других европейских стран планируют открыть совместное посольство в Кабуле - Макрон

Несколько европейских стран намерены открыть в Афганистане совместную дипломатическую миссию, сообщил в субботу журналистам в Дохе президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы, несколько европейских стран, думаем над учреждением общего пространства, что позволило бы присутствовать (в Афганистане - ИФ) нашим послам", - сказал он.

При этом президент Франции отметил, что этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения "Талибан". Он добавил, что рассчитывает на скорое открытие представительства, а пока следует уладить некоторые моменты с обеспечением безопасности.

Ряд западных стран вывели своих дипломатов из Афганистана после того, как талибы в августе вошли в Кабул.

Ранее о возможности открытия миссии в Кабуле заявляли в ЕС.

Теги: #афганистан #макрон #посольство
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