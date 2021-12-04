Беларусь рискует потерять государственность в случае продолжения санкционного давления - глава МИД республики

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей опасается, что в случае продолжения санкционного давления республика потеряет государственность.

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - приводятся на сайте белорусского МИД слова Макея.

В четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Беларуси, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

Параллельно санкции в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Беларуси против 24 физических и семи юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики.