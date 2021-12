4 декабря: Какой сегодня праздник

4 декабря в мире отмечают день банков, день объятий, день гепарда, в США День охраны дикой природы. У православных - Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, а у католиков День святой Варвары. Еще сегодня произойдет уникальное полное солнечное затмение, которое в следующий раз повторится лишь в 2039 году.

Международный день банков

В 2019 году список Всемирных дней и памятных дат ООН пополнился новой датой –Международный день банков, отмечаемый ежегодно 4 декабря с момента принятия соответствующей Резолюции ООН 74/245.

Учреждая памятную дату, Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030 года. ООН признаёт учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

Международный день гепарда

Международный день гепарда учрежден Фондом защиты гепардов. Основная его задача — распространить информацию о важности защиты этих животных, которые относятся к уязвимым видам.

Считается, что во время последнего ледникового периода гепарды едва не вымерли. Выжило лишь несколько особей, и это привело к тому, что у современных гепардов наблюдаются признаки генетического вырождения, вызванного инбридингом, то есть, скрещиванием близких родственников.

Гепард известен как самое быстрое наземное млекопитающее: за секунду он способен разогнаться до 110 км/ч.

Международный день объятий

День объятий –международный праздник, который отмечается 4 декабря. Существует только один способ его отметить –обнять всех и каждого, кого вы захотите. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей.

Цель этого праздника – проявить больше эмоций в обществе. По своеобразному "поверью", во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

День Марены

В славянской мифологии Марена связывается с воплощением смерти, с сезонными ритуалами умирания и воскресения природы. Богиня Марена устанавливает на земле свое Царство снегов и морозов до прихода Весны.

Мара-Морена издревле почиталась как Тёмный Лик Великой Богини — Матери всего сущего. Если Светлая Жива даёт всякому животу жизнь и тепло, то Тёмная Мара обрекает всё отжившее на смерть и хлад. Созидание и разрушение, жизнь и смерть — две стороны Бытия, которые существуют по отдельности, но действуют всегда сообща. Без смерти нет обновления и возрождения.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Великий христианский праздник Введение (вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю.

Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке.

День святой Варвары

4 декабря в католическом литургическом календаре отмечается День святой Варвары, с именем которой связана красивая легенда.

Святая великомученица Варвара была дочерью знатного язычника Диоскора, жила с отцом в городе Илиополе Финикийском, в царствование Максимиана Галерия (305—311). Она рано лишилась матери и была окружена прислугой, среди которой было немало христиан.

Когда Диоскор узнал, что его любимая дочь тайком от отца стала христианкой, гневу отца не было предела. Девушка была затворена в башне, пристроенной к его дому. Все попытки принудить Варвару отказаться от христианской веры, снова поклоняясь языческим богам, были отвергнуты.

Однажды Диоскор в ярости выхватил меч и хотел ударить им Варвару, но она бросилась бежать. Диоскор стал догонять ее, но дорогу Варваре преградила гора. Тогда девушка обратилась к Богу за помощью. Гора расступилась, и она вошла в расселину, по которой вышла на вершину горы. Там Варвара укрылась в пещере (с тех пор святая Варвара считается покровительницей горняков).

Скала не могла долго скрывать девушку. Диоскор нашел дочь и жестоко избил ее. Закрыв Варвару в небольшой темной комнате, он стал морить ее голодом и жаждой, чтобы заставить отречься от христианской веры. Не добившись этого, он предал свою дочь в руки правителя Мартиана, гонителя христиан.

Мартиан долго старался уговорить святую Варвару поклониться идолам. Он обещал ей всякие земные блага, а затем, видя ее непреклонность, отдал на истязания. Бог покарал мучителей Варвары: Диоскор и Мартиан погибли от удара молнии.

В 6 веке мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь. В эпоху средневековья великомученица Варвара почиталась как одна из 14 святых помощников господних и как небесная посредница "счастливого" смертного часа.

Немалое количество великолепнейших изображений этой великомученицы можно увидеть среди коллекции Национальной галереи средневекового искусства в Анежском монастыре. Отличительный знак образа святой Варвары — непременное присутствие на изображениях башенки и горы.

Мощи святой Великомученицы Варвары находились в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре, куда были перевезены из Царьграда греческой царевной Варварой, женой великого князя Святополка Изяславовича (в святом Крещении Михаилом). В настоящее время мощи святой Великомученицы Варвары находятся во Владимирском соборе г. Киева.

Солнечное затмение:

В субботу, 4 декабря в 09:34 по Киеву произойдет полное солнечное затмение — последнее затмение 2021 года. Его полная фаза продлится 1 минуту 54 секунды.

К сожалению, в Украине нельзя будет наблюдать его вживую, но украинцы смогут посмотреть трансляцию. Астрономическое событие будет хорошо видно в Антарктиде, южной Африке, юго-восточной Австралии, а также в южной части мирового океана.

Солнечные затмения в южном полушарии, особенно над Антарктидой – большая редкость. Последнее затмение над этим континентом было 23 января 2003 года, а следующее будет в 2039 году. Также это единственное полное затмение Солнца в 2021 году.

В этот день:

1991 — После 2454 дней содержания ливанскими исламистами освобожден последний американский заложник в Бейруте — американский журналист Терри Андерсон, глава ближневосточного корпункта агентства Associated Press. Он был схвачен 16 марта 1985 года и содержался в подвале разрушенного дома в южной части Бейрута, где в разные периоды гражданской войны в Ливане находились 92 похищенных террористами иностранца. Несмотря на семилетнее заточение, Андерсон остался жив и избежал судьбы 11 заложников, убитых похитителями.

1995 — Студия Apple Records выпустила песню "Free as a Bird" группы "The Beatles", записанную Ленноном еще в 1977 году уже после ее распада и переданную его вдовой Йоко Оно Полу Маккартни в 1994 году. Трое живых на тот момент участников The Beatles доработали запись, наложив на демо-запись инструменты и пение. На песню "Free as a Bird" Джон Питко снял один из лучших видеоклипов за всю историю музыкального видео. 16 декабря 1995 года сингл "Free as a Bird" вышел на 2-е место в хит-параде Англии и 6-е в США.

1995 — Компании Netscape и Sun анонсировали создание языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических веб-страниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей интернета.

1996 — С мыса Канаверал (штат Флорида) запущена автоматическая космическая станция "Mars Pathfinder", которая 4 июня 1997 года, после преодоления почти 500 миллионов километров, доставила на поверхность Марса специальное самоходное устройство для сбора образцов марсианского грунта.

1999 — 59-летний Клифф Ричард с песней "Millenium Prayer" в четырнадцатый раз возглавил хит-парад Британии. По количеству хитов среди исполнителей мира он уступает только Элвису Пресли и The Beatles.

2002 — На 117-м году жизни скончалась старейшая жительница Харькова и Украины Параска Натарова. Она до последних дней вела активный образ жизни. В свои 116 лет она была в здравом уме, только плохо видела и передвигалась.

2007 — Представитель политического блока "Наша Украина – Народная самооборона" (НУ-НС) Арсений Яценюк избран председателем Верховной Рады Украины. Это явилось результатом договоренностей о создании "Демократической коалиции", следующим шагом которых стало избрание премьер-министром Юлии Тимошенко.

Именины: Ариадна, Ада, Ярополк, Мария, Абрам, Адам, Александр