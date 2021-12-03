На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси украинская армия будет готова выполнить своих задачи – Резников

На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси армия будет готова выполнить свою часть работы, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"После де-факто аншлюса Беларуси у нас появилось дополнительно более тысячи километров границы, которые надо защищать, особенно в зимний период. Мы понимаем эти риски и готовимся. Под координацией СНБО уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур. На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", - сказал он во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу.