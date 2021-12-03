Резников сообщил, что вскоре утвердит новую структуру Минобороны Украины

В ближайшее время министр обороны Украины Алексей Резников утвердит новую структуру своего ведомства.

"В ближайшее время я планирую утвердить новую структуру министерства, которая на функциональном уровне будет отображать самые главные направления", - заявил Резников во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

По его словам, среди основных направлений работы министерства - стратегия, управление финансовыми ресурсами, обеспечение вооружением, цифровая трансформация, развитие человеческого потенциала.

"Уже началась постепенно демилитаризация должностей министерства, военные будут сконцентрированы в Генеральном штабе", - рассказал Резников.

Он также сообщил, что запланировано создание пяти межструктурных комитетов, которые позволят повысить эффективность принятия решений, и являются имплементацией принципов НАТО на основе рекомендаций международных партнеров Украины.

Министр обороны подчеркнул, что реформа оборонного ведомства позволит превратить министерство в эффективный гражданский орган власти, который формирует политику, осуществляет военно-политическое и административное управление вооруженными силами и обеспечивает гражданско-демократический контроль.