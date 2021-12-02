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23:03 02.12.2021

Власти США делают упор на расширение вакцинации в рамках противодействия COVID-19 - Байден

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Власти США делают упор на расширение вакцинации в рамках противодействия COVID-19 - Байден

Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу COVID-19.

По его словам, новые меры в частности предусматривают расширение кампании по повторной вакцинации среди тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где будет возможно не только сделать прививку, но и пройти необходимое тестирование. Также планом предусмотрено пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп на случай оказания необходимой помощи тому или иному штату.

При этом прекращение работы федеральных структур и введение карантинов не предусматривается.

Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, совместный ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей.

Он также заявил, что школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения - так они должны будут пройти тестирование за день до планируемого выезда в США вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не потребуется.

В то же время обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и общественном транспорте при этом продлено до 18 марта.

Рассчитанные на зимний период новые меры противодействия коронавирусу в США объявлены в условиях, осложненных появлением на юге Африки нового штамма, получившего название "омикрон".

Теги: #противодействие #сша #меры #коронавирус
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