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22:13 02.12.2021

Рада выделила из госбюджета-2021 8 млрд грн на выплату 1000 грн вакцинированным по "е-Поддержке"

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Рада выделила из госбюджета-2021 8 млрд грн на выплату 1000 грн вакцинированным по "е-Поддержке"

Верховная Рада в среду выделила из государственного бюджета 2021 года 8 млрд грн на выплату вакцинированным украинцам по 1000 грн в рамках анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы "е-Поддержка".

Соответствующие изменения в госбюджет-2021 были внесены законом №6297, за который проголосовало 253 народных депутатов.

Согласно ему, еще дополнительно 2,2 млрд грн предусмотрены на борьбу с COVID-19.

Законом предполагается, что дополнительные доходы на эти цели будут обеспечены за счет перевыполнения плана импортного НДС.

Рада также установила, что порядок предоставления помощи в рамках программы "е-Поддержка", ее размер и требования к участвующим в ней компаниям утвердит Кабмин.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Полностью вакцинированы двумя дозами 11,4 млн украинцев. На выплаты им в госбюджете на 2022 год предусмотрено 3 млрд грн.

Предполагается, что на первом этапе все расчеты будут проходить через приложение "Дия" в безналичной форме. Для этого гражданин в "Дии" выбирает услугу "е-Поддержка", проходит проверку на соответствие установленным критериям, открывает виртуальный счет в онлайн-банке, получает на него деньги и тратит их на покупку услуги у субъекта хозяйствования, участвующего в программе. По предварительным подсчетам Минэкономики, это более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.

Теги: #бюджет #выплаты #covid
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