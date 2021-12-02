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20:42 02.12.2021

SpaceX запустит на орбиту интернет-спутники и аппараты геопространственной разведки

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SpaceX запустит на орбиту интернет-спутники и аппараты геопространственной разведки

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартует на орбиту с очередной партией спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Помимо 48 интернет-спутников Starlink в качестве сопутствующей полезной нагрузки ракета Falcon 9 также выведет на орбиту два новых спутника геопространственной разведки американской компании BlackSky, которые в том числе будут выполнять задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Запуск предполагается осуществить в четверг в 18:12 по времени Восточного побережья США с 40-го комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Интернет-спутники Starlink весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX, которая уже насчитывает 1842 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Тем временем два спутника BlackSky, количество которых на орбите в результате пуска увеличится до 10 единиц, в основном предназначены для выполнения заказов в интересах Национального управление военно-космической разведки США (NRO), Национального агентства геопространственной разведки (NGA), а также NASA.

Микро-спутники дистанционного зондирования Земли BlackSky весом 55 кг каждый будут выведены на орбиту высотой 430 км. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см.

До конца текущего года компания BlackSpy планирует запустить еще два аналогичных космических аппарата. В 2022 году состав ее орбитальной группировки будет доведен уже до 16 спутников.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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