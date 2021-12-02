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18:31 02.12.2021

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

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Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника и провел разговор в формате видеоконференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский отметил символичность переговоров, которые проходят в дни, когда отмечается 30-летие признания Польшей и Литвой независимости Украины.

"То, что именно Польша и Литва признали нашу независимость одними из первых – не случайность. Сегодня, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории – полуостров Крым, – и когда у нас сложная ситуация, война на востоке нашего государства, вы также первыми поддерживаете Украину, наш суверенитет, независимость и территориальную целостность", – подчеркнул президент Украины.

В ходе беседы главы государств обсудили и положительно оценили состояние и динамику межгосударственных отношений, стратегический характер которых подтверждается конкретным и значимым содержанием взаимодействия. А также положительно отметили деятельность трехсторонних механизмов сотрудничества, в частности, общей Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг).

"Состоялся обмен оценками ситуации на границе с Беларусью. Президенты были единодушны относительно гибридного и искусственного характера миграционного кризиса, требующего решительного и скоординированного ответа", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Зеленский проинформировал коллег о ситуации с безопасностью вокруг нашего государства, связанной с концентрацией российских войск и вооружения вдоль украинской границы.

Отдельно участники разговора обсудили шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для активизации процесса мирного урегулирования.

По результатам переговоров президенты Украины, Литвы и Польши одобрили совместное заявление.

Теги: #зеленский #люблинский_треугольник
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