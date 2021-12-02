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17:39 02.12.2021

На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

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На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, пострадал украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Новолуганского враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В сторону Широкиного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении в Facebook.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.

Состояние здоровья бойца – удовлетворительное.

 

Теги: #оос #ранение
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