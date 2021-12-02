События

17:23 02.12.2021

Киевсовет увеличил уставный капитал управляющих компаний для закупки механической снегоуборочной и другой спецтехники

1 мин читать
Киевсовет увеличил уставный капитал управляющих компаний для закупки механической снегоуборочной и другой спецтехники

Киевский городской совет в четверг принял решение об увеличении уставного капитала управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд столицы, сообщается на сайте Киевсовета.

"Этот шаг позволит в дальнейшем выделить финансирование на приобретение механической снегоуборочной техники, специализированных автомобилей для предоставления аварийно-ремонтных услуг, прочистки ливнестоков, водостоков и дренажей, средств механизированной уборки и улучшения бытовых условий работников коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное решение поддержали 70 депутатов.

Теги: #киевсовет #спецтехника
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:35 02.12.2021
Киевсовет на заседании 7 декабря выделит дотации на тарифы "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена"

Киевсовет на заседании 7 декабря выделит дотации на тарифы "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена"

16:40 22.11.2021
Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий

Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий

15:50 18.11.2021
Киевсовет обратился к президенту и Раде по поводу недопустимости принятия закона о столице в действующей редакции

Киевсовет обратился к президенту и Раде по поводу недопустимости принятия закона о столице в действующей редакции

17:43 30.09.2021
Киев готовится к зиме: 480 единиц спецтехники подготовлены, еще около 100 пока на дорожно-строительных работах

Киев готовится к зиме: 480 единиц спецтехники подготовлены, еще около 100 пока на дорожно-строительных работах

14:40 23.09.2021
Киевсовет поддержал обращение по недопущению захвата земель территории столицы

Киевсовет поддержал обращение по недопущению захвата земель территории столицы

17:56 31.08.2021
Киевсовет ввел мораторий на реконструкцию и ремонт 119 объектов культурного наследия в столице

Киевсовет ввел мораторий на реконструкцию и ремонт 119 объектов культурного наследия в столице

15:30 31.08.2021
Ткаченко не прибыл на заседание Киевсовета, где должны рассмотреть вопрос охраны культурного наследия столицы

Ткаченко не прибыл на заседание Киевсовета, где должны рассмотреть вопрос охраны культурного наследия столицы

18:26 30.08.2021
Кличко пригласил министра культуры и начальника столичной полиции на заседание Киевсовета

Кличко пригласил министра культуры и начальника столичной полиции на заседание Киевсовета

17:43 08.07.2021
Киевсовет утвердил техдокументацию нормативной денежной оценки земель

Киевсовет утвердил техдокументацию нормативной денежной оценки земель

17:33 17.06.2021
Киевсовет изыщет средства на восстановление дома Сикорского и обустроит там авиационный музей

Киевсовет изыщет средства на восстановление дома Сикорского и обустроит там авиационный музей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

Боррель намерен посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время

Киев не исключает возможности участия белорусских войск во вторжении в Украину – Кулеба

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова, второй - оправдан

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

ПОСЛЕДНЕЕ

Кипр с 6 декабря изменяет правила въезда для украинцев

На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

Боррель намерен посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время

Киев не исключает возможности участия белорусских войск во вторжении в Украину – Кулеба

Госсекретарь США считает, что Украина не несет угрозы России, но Россия угрожает Украине

Зеленский предлагает новую редакцию закона о гражданстве Украины

В Раде официально объявили о выходе нардепа Сохи из фракции "Слуга народа"

Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Из-за обвала горной породы на "ArcelorMittal Кривой Рог" погиб проходчик подрядной организации

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова, второй - оправдан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА