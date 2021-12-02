Киевсовет увеличил уставный капитал управляющих компаний для закупки механической снегоуборочной и другой спецтехники

Киевский городской совет в четверг принял решение об увеличении уставного капитала управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд столицы, сообщается на сайте Киевсовета.

"Этот шаг позволит в дальнейшем выделить финансирование на приобретение механической снегоуборочной техники, специализированных автомобилей для предоставления аварийно-ремонтных услуг, прочистки ливнестоков, водостоков и дренажей, средств механизированной уборки и улучшения бытовых условий работников коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное решение поддержали 70 депутатов.