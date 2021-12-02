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15:09 02.12.2021

В Украине запустят 100 центров поддержки для выплаты "ковидной тысячи"

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В Украине запустят 100 центров поддержки для выплаты "ковидной тысячи"

Сто оффлайн-центров поддержки планируется открыть в Украине для предоставления помощи при выплате 1 тыс. грн за вакцинацию, сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Законопроект, который был принят в первом чтении о выделении 3 млрд грн в этом году на так называемую "тысячу гривень" для вакцинированных украинцев, теперь предполагает, что эта сумма будет повышена до 8 млрд грн... Для того, чтобы началась программа по выплате этой 1 тыс. грн, будут работать 100 оффлайновых центров поддержки, где будет предоставляться помощь гражданам, чтобы эта 1 тыс. грн была получена", - сказала Шуляк журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Она также подчеркнула, что эта 1 тыс. грн. не облагается налогом и не влияет на размер субсидии.

Кроме того, как сообщила Шуляк, рассматривается возможность покупки книг украинских издателей на эти деньги.

Теги: #тысяча_гривень #поддержка #центры
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