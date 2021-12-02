РФ постоянно мешает работе ОБСЕ - Блинкен
Россия систематически создает препятствия для работы ОБСЕ, заявил в четверг глава Госдепа США Энтони Блинкен.
"Россия продолжает нарушать принципы, согласованные в свое время в Хельсинки. Она постоянно мешает работе этой организации", - заявил он, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Швеции.
По словам Блинкена, среди прочего, Россия "несет ответственность за то, что каждый день члены мониторинговой группы ОБСЕ сталкиваются с опасностью в Украине".
Также он обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму.