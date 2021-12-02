События

13:24 02.12.2021

РФ постоянно мешает работе ОБСЕ - Блинкен

1 мин читать
РФ постоянно мешает работе ОБСЕ - Блинкен

Россия систематически создает препятствия для работы ОБСЕ, заявил в четверг глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Россия продолжает нарушать принципы, согласованные в свое время в Хельсинки. Она постоянно мешает работе этой организации", - заявил он, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Швеции.

По словам Блинкена, среди прочего, Россия "несет ответственность за то, что каждый день члены мониторинговой группы ОБСЕ сталкиваются с опасностью в Украине".

Также он обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму.

Теги: #рф #препятствия #обсе #блинкен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 02.12.2021
Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

02:56 02.12.2021
Соблюдение Минских соглашений могло бы решить проблему Донбасса

Соблюдение Минских соглашений могло бы решить проблему Донбасса

18:12 01.12.2021
Союзники по НАТО ответят РФ высоким уровнем воздействия и экономическими мерами в случае расширения агрессии против Украины

Союзники по НАТО ответят РФ высоким уровнем воздействия и экономическими мерами в случае расширения агрессии против Украины

17:14 01.12.2021
Блинкен призывает Украину сохранять сдержанность в ситуации с Россией

Блинкен призывает Украину сохранять сдержанность в ситуации с Россией

16:55 01.12.2021
Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

16:50 01.12.2021
США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

16:48 01.12.2021
Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

16:37 01.12.2021
Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

16:32 01.12.2021
Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

16:23 01.12.2021
Главы МИД стран НАТО предупреждают РФ о серьезных последствиях агрессии в отношении соседей – Столтенберг

Главы МИД стран НАТО предупреждают РФ о серьезных последствиях агрессии в отношении соседей – Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла госбюджет-2022

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Замглавы МИД Божок подал в отставку

Владельцев отелей на горнолыжных курортах Украины будут штрафовать за отсутствие у туристов документов о COVID-статусе

В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме, один человек пострадал

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может способствовать прекращению войны на Донбассе - Костин

Рада приняла госбюджет-2022

Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Админсуд подтвердил законность переименования проспекта Жукова в Харькове в честь Григоренко

Reikartz Hotel Group открыл первый отель сети в Грузии

Выплаченную вакцинированным украинцам 1 тыс. грн можно будет потратить на приобретение книг

В Украине в пятницу и субботу ожидаются снегопады и похолодание

Кулеба и Боррель обсудили необходимость ускорения работы над санкциями против РФ на случай расширения агрессии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА