События

09:23 02.12.2021

В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее 5-летний ребенок госпитализирован

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В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее 5-летний ребенок госпитализирован

В Кривом Роге вечером 1 декабря водитель грузовика сбил насмерть на пешеходном переходе женщину, которая была с ребенком, и скрылся с места ДТП, ребенок госпитализирован, сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Водитель автомобиля "Газ" допустил наезд на двух пешеходов, стоявших в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них совершил наезд грузовой автомобиль "ДАФ". Среди пешеходов были 33-летняя женщина и ее ребенок – мальчик 2016 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате наезда 33-летняя женщина скончалась до приезда скорой. Ее пятилетний ребенок госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

После совершенной аварии водитель скрылся с места происшествия, однако был разыскан и задержан правоохранителями.

В настоящее время водитель автомобиля "Газ", 1976 года рождения, был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп #кривой_рог
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